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02 сентября 2014, 18:27

Самая длинная эстакада Москвы откроется 12 сентября

дороги реконструкция эстакады стройкомплекс Москвы Можайское шоссе

Фото: M24.ru

12 сентября на Можайском шоссе откроется самая длинная эстакада столицы. Как сообщило 2 сентября Агентство "Москва" со ссылкой на департамент строительства, протяженность эстакады составит почти два километра.

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Новый транспортный объект появится на пересечении Можайского шоссе с улицами Толбухина и Вяземской. Эстакада протянется от улицы Толбухина до улицы Петра Алексеева на 1,8 километра. Теперь автомобили смогут передвигаться над перекрестками шоссе с улицами Кубинка, Витебская, Кутузова, Гришина, Гвардейская и Рябиновая – до участка в районе домов 14 и 17 по Можайскому шоссе.

На данный момент одним из самых протяженных в столице является восточный участок Рижской эстакады, входящей в состав Третьего транспортного кольца: его длина составляет 1038 метров.

Строительство новой эстакады – часть масштабной реконструкции, затронувшей Можайское шоссе и окрестные улицы этим летом. 8 августа завершилась реконструкция Можайского путепровода, расположенного над станцией метро "Кутузовская" и открылась развязка на пересечении шоссе с Московской кольцевой автодорогой. До конца 2014 года планируется открыть участок МКАД от Можайского шоссе до Ленинского проспекта.

Дороги Москвы: Можайское шоссе

В столице появляются и другие крупные автомобильные развязки. Так, 18 августа мэр открыл движение по многоуровневой эстакаде в районе пересечения Варшавского шоссе и улицы Академика Янгеля. Реконструкция развязки и прилегающих к ней дорог заняла меньше года.

Еще одна эстакада появится в ближайшие дни на Новорязанском шоссе. Шестиполосная развязка на пересечении шоссе с улицами Маршала Полубоярова и Генерала Кузнецова протянется на 885 метров.

"Москва в цифрах": Эстакада на Новорязанском шоссе

Кроме того, 2 сентября Сергей Собянин открыл развязку на пересечении МКАД и Волгоградского проспекта. Реконструированная развязка с двумя новыми съездами разгрузит шоссе и юго-восток кольцевой дороги.

Сейчас в городе строится еще 85 дорожных объектов. До конца 2014 власти рассчитывают ввести в строй более 80 километров автомобильных дорог. Помимо Можайского шоссе реконструируют Дмитровское шоссе от МКАД до границ Москвы и развязки на пересечении Мичуринского проспекта и кольцевой дороги.

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