В связи с ремонтом на северо-востоке Москвы ограничат движение

Фото: M24.ru

Из-за прокладки инженерных коммуницаций на четырех улицах СВАО ограничат движение транспорта, сообщает в своем микроблоге столичный Центр организации дорожного движения.

Фото: twitter.com/gucodd

Так, Малахитовая улица будет перекрыта от дома №2 до дома №18 по одной полосе движения с 17 сентября до 6 ноября. От дома №9 на Малахитовой улице до дома №3 на улице Бажова одна полоса движения перекрыта с 21 августа до 28 сентября.

Кроме того, на улице Ростокинская с 6 августа по 17 сентября перекрыта одна полоса движения от дома №4 до дома №24. На участке от Будайской улицы до Ростокинской движение по одной полосе ограничено с 16 сентября до 14 октября.