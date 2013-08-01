В столичных тоннелях установят "умные" лампы

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В московских тоннелях установят систему адаптивного освещения. "Умные" лампы помогут избежать аварийных ситуаций, считает координатор московского отделения Федерации автовладельцев России (ФАР) Андрей Филин.

"Это нужно, потому что, когда вы въезжаете в тоннель, лампы практически слепят, что очень неудобно. И если есть какая-то помеха, то в эти полторы-две секунды, пока водитель не смотрит на дорогу, он может врезаться", − рассказал Филин в эфире радиостанции "Москва FM".

По его словам, риск аварийной ситуации при въезде в тоннель повышается в темное время суток. А возникновение аварий в тоннеле гарантирует многочасовые пробки из-за проблемы с объездом ДТП. Заторы, в свою очередь, затрудняют проезд эвакуаторов к месту происшествия.

Новая система адаптивного освещения будет менять яркость свечения ламп в зависимости от погоды и времени суток, определять которое будут специальные датчики на въезде в тоннели.

Проект в пилотном режиме уже запущен в Сущевском тоннеле.