Туннель на Дмитровском шоссе реконструируют к концу лета

Фото: ИТАР-ТАСС

Транспортную развязку пересечения Дмитровского шоссе с 3-м Нижнелихоборским проездом достроят к 1 сентября. Об этом в ходе интервью телеканалу "Москва 24" сообщил исполняющий обязанности главы департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Работы мы начали в прошлом году и хотим их завершить к началу осени. Мы строим в стесненных условия достаточно быстро для такого объекта", - сказал Бочкарев.

Чиновник отметил, что строительство планируется завершить к началу нового учебного года.

"Всплеск движения происходит в первые пять дней до сентября и первую неделю после начала учебного года. Идет всплеск - автомобили из Москвы и области буквально наводняют город", - добавил Бочкарев.