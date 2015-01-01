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01 января 2015, 23:38

ГИБДД советует водителям проявлять осторожность в сложных погодных условиях

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах из-за сложных погодных условий, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Москвы.

В пятницу на территории столицы ожидается туман, гололедица и осадки. "Все эти факторы значительно усложняют условия для движения транспортных средств и могут повлечь возникновение аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.

В связи с этим Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию движения.

"Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к потере контроля над автомобилем. Также необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями", - отмечают в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в Москве и области ожидается густой туман. По данным МЧС, туман местами возможен в период с вечера 1 января до 05.00 2 января. Видимость на дорогах составит 300-500 метров.

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В связи с этим, "прогнозируется затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно- опасных участках, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов", говорится в сообщении.

Спасатели просят водителей быть аккуратными и не нарушать правила дорожного движения.

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