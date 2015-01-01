Густой туман ожидается предстоящей ночью в московском регионе

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Густой туман ожидается в Москве и Подмосковье в ночь на пятницу, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По данным спасателей, туман местами возможен в период с вечера 1 января до 05.00 2 января. Видимость на дорогах составит 300-500 метров.

В связи с этим, "прогнозируется затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно- опасных участках, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов", говорится в сообщении.

Спасатели просят водителей быть аккуратными и не нарушать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что первый день нового года в столичном регионе начнется с оттепели, и воздух в столице может прогреться до плюс двух градусов.

Предстоящей ночью в столице будет облачно, возможны небольшие осадки, местами гололед. Минимальная температура в Москве составит от ноля до минус 2, по области будет от минус 4 до плюс 1. Днем в пятницу характер погоды не изменится - будет облачно, не исключены небольшие осадки.