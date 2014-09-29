Московская лаборатория первой в мире научилась находить "неуловимый" допинг

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская антидопинговая лаборатория сумела первой в мире обнаружить пептиды в допинг-пробе, сообщил известный специалист по борьбе с допингом, профессор Николай Дурманов, передает ИТАР-ТАСС. На прошлой неделе семерых спортсменов из России отстранили из-за положительной реакции на запрещенные вещества.

В допинг-пробе пауэрлифтера Дениса Дивакова обнаружили гексарелин - препарат из группы пептидов. При этом никогда ранее допинговым службам мира не удавалось уличить спортсменов в употреблении пептидов, которые, в свою очередь, считаются очень эффективным допингом.

"Наша российская антидопинговая лаборатория уже давно ведет эти работы в области пептидов вместе с кельнской лабораторией. Они в этой области большие доки. Но я бы не стал сейчас говорить, что в борьбе с допингом после этого случая наступила какая-то новая эра", - заявил Дурманов.

По его словам, подобные разработки ведутся годами. Он добавил, что до недавнего поймать их было почти невозможно - ловить их можно было только по косвенным признакам. Дурманов отметил, что пептиды, которые применяются в сверхмалых количествах, после употребления живут в организме буквально считанные минуты, а иногда даже и секунды.

"Но и за это малое время они успевают сделать свое дело, - подчеркнул Дурманов. - Пептиды приводят в действие целый цикл важных физиологических реакций в организме, а сами бесследно исчезают. Получается интересная ситуация: допинг действует, но самого его в организме нет". По словам Дурманова, применение пептидов может нанести серьезный урон сердечно-сосудистой деятельности организмов спортсменов.

Несмотря на постоянные нововведения ученых, борющихся с допингом, спортсмены продолжают нарушать и попадаться на пробах. Например, в июле за употребление допинга Международный союз биатлонистов на два года дисквалифицировал россиянку Ирину Старых. А в мае этого года российскую пловчиху Юлию Ефимова отстранили о соревнований и сборов на 16 месяцев.

Более того, были аннулированы все результаты россиянки, начиная с 31 октября 2013 года. Также был отменен рекорд Ефимовой на 200 метров брассом (2 минуты 14,39 секунды), установленный на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде 2013 года в Дании.

Российские биатлонистки Юрьева и Старых уличены в употреблении допинга

Среди мировых скандалов самым громким можно назвать допинг-скандал с участием американского велосипедиста Лэнса Армстронга, когда спортсмен лишился семи титулов победителя "Тур де Франс", завоеванных им в период с 1999 по 2005 годы.

Армстронг был настоящей иконой велоспорта до того момента, пока его деятельностью и профессиональными успехами не заинтересовалась USADA. В результате расследования выяснилось, что легендарный велогонщик не только принимал запрещенные препараты на протяжении всей карьеры, но и склонял к употреблению допинга других спортсменов.

В процессе расследования дознаватели прочли личные письма Армстронга, изучили его дневники, а также пообщались со многими известными велосипедистами. Выяснилось, что Армстронг сам лично заказывал себе запрещенные препараты и платил за доставку указанных им средств мотоциклисту.