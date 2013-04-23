Допинг-контроль на Олимпиаде-2014 будет ужесточен

Российские спортсмены - участники зимних Олимпийских игр в Сочи должны внимательно отнестись к приему лекарств во время подготовки к состязаниям, заявил замминистра спорта России Юрий Нагорных.

По его словам, контроль за приемом препаратов во время соревнований будет очень серьезным.

В Сочи построили современную антидопинговую лабораторию. Она поможет без труда обнаружить любое запрещенное вещество.

После Олимпиады оборудование переедет в Москву и пополнит оснащение столичного антидопингового центра.