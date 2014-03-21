Российскую прыгунью в длину Бирюкову уличили в употреблении допинга

Фото: ИТАР-ТАСС

Российскую прыгунью с шестом Светлану Бирюкову заподозрили в употреблении допинга. Спортсменка временно отстранена от участия в соревнованиях, сообщает официальный сайт РУСАДА.

Проба была взята у Бирюковой 26 февраля в Новогорске. Анализы показали наличие запрещенных веществ в крови прыгуньи.

Какое именно вещество было обнаружено в допинг-пробе А - не сообщается. Так или иначе, Бирюковой грозит двухгодичная дисквалификация.

Спортсменку временно отстранили от соревнований, окончательное решение будет принято после вскрытия допинг-пробы B.

Отметим, что Бирюкова является действующей чемпионкой России.