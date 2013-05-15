Автоинспекторы сдадут кровь для лечения пострадавших в ДТП детей

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 16 мая, в Москве пройдет ежегодная акция под названием "Стань донором для детей, пострадавших в ДТП". Столичные автоинспекторы сдадут кровь в Боткинской больнице, которая будет использована для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате аварий детям. Об этом M24.ru рассказала сотрудник отдела УГИБДД Москвы лейтенант полиции Алеся Грачева.

Цель акции: привлечь внимание общественности к проблеме детского травматизма на дорогах; привлечь внимание водителей, пассажиров и пешеходов к проблеме нехватки донорской крови детям, пострадавшим в ДТП; оказать адресную помощь детям, пострадавшим в ДТП; пополнить запасы банка донорской крови.

По словам представителя московского УГИБДД, подобные донорские акции наравне с различными программами по повышению ответственности на дорогах призваны заострить внимание общественности на проблеме все возрастающего детского травматизма, а также поднять престиж безвозмездного донорства и формировать правильные морально-этические установки.

"При проведении подобных мероприятий, мы хотим обратить внимание всех участников дорожного движения на то, что только соблюдение ПДД, взаимная помощь не только на дорогах, но и в любых сложных жизненных ситуациях, поможет снизить тяжесть последствий ДТП", - сказал начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД Москвы Артем Иванов.

Он пояснил, для того чтобы стать донором, не нужно быть особенным, нужно просто иметь желание и немного свободного времени. Процедура сдачи крови займет максимум полтора часа и может спасти кому-то целую жизнь.

Екатерина Карачева