Что построят в моем районе: здание полиции в Хорошево-Мневниках

Здание полиции по индивидуальному проекту построят в районе Хорошево-Мневники на улице Берзарина, сообщает сайт Архитектурного совета Москвы.

Объект будет иметь эффектный вогнутый фасад, облицованный клинкерными плитами темно-коричневого цвета. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, у здания будет сложная конфигурация из 1-3 этажных объемов: в его основе два прямоугольника, один из которых "отгибается" с торца, образуя входную зону с улицы, дополнительно акцентированную витражом.

Его общая площадь составит порядка 4800 квадратных метров. В нем также появится автостоянка на 37 машиномест, вестибюль, дежурная часть, служебные помещения, зал собраний на 150 мест, универсальный спортзал, тир, а также открытая спортивная площадка снаружи здания.