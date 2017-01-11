Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января 2017, 17:49

Строительство и реконструкция

Что построят в моем районе: здание полиции в Хорошево-Мневниках

Изображение: archsovet.msk.ru

Здание полиции по индивидуальному проекту построят в районе Хорошево-Мневники на улице Берзарина, сообщает сайт Архитектурного совета Москвы.

Объект будет иметь эффектный вогнутый фасад, облицованный клинкерными плитами темно-коричневого цвета. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, у здания будет сложная конфигурация из 1-3 этажных объемов: в его основе два прямоугольника, один из которых "отгибается" с торца, образуя входную зону с улицы, дополнительно акцентированную витражом.

Изображение: archsovet.msk.ru

Его общая площадь составит порядка 4800 квадратных метров. В нем также появится автостоянка на 37 машиномест, вестибюль, дежурная часть, служебные помещения, зал собраний на 150 мест, универсальный спортзал, тир, а также открытая спортивная площадка снаружи здания.

Сюжет: Что построят в моем районе
дома строительство и реконструкция строительство и снос

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика