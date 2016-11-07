Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября 2016, 14:37

Город

Жилой 19-этажный дом построят в районе Хорошево-Мневники

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Жилой 19-этажный дом с блоком дошкольного образовательного учреждения построят в районе Хорошево-Мневники, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Двухсекционное здание вместит в себя 198 квартир общей площадью 10 тысяч 801 квадратный метр, а также подземную автостоянку, рассчитанную на 93 автомобиля.

В свою очередь, блок ДОУ сможет принять до 30 детей, где будут предусмотрены две группы – от 5 до 6 и от 6 до 7 лет.

Кроме всего вышеперечисленного, проект застройки предусматривает создание проездов и тротуаров, игровых площадок для детей, а также установку малых архитектурных форм и высадку зелени.

Сайты по теме


дома строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика