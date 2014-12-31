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Центробанк установил курсы валют на новогодние праздники. Доллар стоит 56 рублей 23 копейки, что на 2 копейки дешевле, чем 30 декабря. Евро подорожал на 2 копейки - до 68 рублей 36 копеек, сообщается на сайте ЦБ.

Напомним, в понедельник, 29 декабря, американская и европейская валюты резко выросли в цене - на 4 рубля 65 копеек и 5 рублей 54 копейки соответственно. Официальный курс тогда был установлен на уровне 56 рублей 68 копеек за доллар и 69 рублей 5 копеек за евро. Однако уже на следующий день евро снизился на 70 копеек, а доллар - на 43 копейки.

Отметим, рубль укреплялся на торгах всю предыдущую неделю. Доллар за это время подешевел с 61,5 рубля до 52 рублей 55 копеек. Евро снизился с 74 рублей 57 копеек до 63 рублей 51 копейки.

Своих исторических максимумов американская и европейская валюты достигли 18 декабря, когда курс был установлен на отметке 67 рублей 78 копеек за доллар и 84 рублей 58 копеек за евро.

Напомним, 16 декабря стало известно, что правительство выработало меры по стабилизации курса рубля. Правительство, в частности, обсуждало меры надзора за банками и поддержку качественных заемщиков.

Накануне заседания правительства Центробанк поднял ключевую ставку сразу до 17%. Это решение призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Центробанк пытался сбить курс валютными интервенциями - в течение декабря регулятор продал порядка 11,3 миллиарда долларов для стабилизации курса.