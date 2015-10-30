Официальный курс доллара вырос 64,37 рубля, евро – до 70,75 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк установил официальный курсы валют на выходные и понедельник. Доллар подорожал на 20 копеек до 64,37 рубля. Евро вырос на 61 копейку до 70,75 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Напомним, накануне курс европейской и американской валюты резко снизился. Доллар подешевел на 1 рубль 14 копеек, а евро - на 2 рубля.

Ранее Владимир Путин призвал использовать российский рубль при расчетах внутри страны. Возмущение главы государства вызвала практика использования долларов в тарифах на перевозку нефти в российских портах.

"Хотел бы затронуть еще один принципиально важный вопрос как для развития топливно-энергетического комплекса, так и для экономики в целом. Речь идет о прекращении, наконец, практики использования иностранной валюты во внутренних расчетах", – заявил Путин.