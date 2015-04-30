Курс доллара на выходные понизился до 51 рубля, евро – вырос до 57 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс евро к рублю, установленный на праздничные дни и вторник, вырос до 57,16 рубля. Курс доллара наоборот упал на 56 копеек – до 51,14 рубля, сообщается на сайте Центробанка России.

Кроме того, стоимость бивалютной корзины, рассчитанная на праздничные дни и вторник, по сравнению с показателем на четверг снизилась на 15 копеек и составила 53,85 рубля.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку с 14 процентов до 12,5 процента. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Это решение было связано с укреплением рубля, ослаблением инфляционных рисков и значительным сокращением потребительского спроса. По прогнозу Банка России, замедление роста цен будет происходить быстрее, чем ожидалось ранее. Годовая инфляция снизится до уровня менее 8 процентов через год и до целевого уровня в 4 процента в 2017 году.

Предыдущее снижение было 13 марта, тогда ЦБ понизил ключевую ставку с 15 до 14 процентов годовых.

Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года Банк России поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. 30 января ЦБ России снизил ключевую ставку с 17 до 15 процентов. В 2014 году регулятор постоянно повышал ключевую ставку, объясняя свои действия борьбой с возросшими инфляционными рисками.