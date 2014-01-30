Банки Москвы не прогнозируют дефицита валюты из-за падения курса рубля

Официальный курс доллара превысил 35 рублей впервые за пять лет

Столичные банки не прогнозируют дефицита валюты из-за роста курсов доллара и евро, рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" представитель одного из столичных банков Валентина Сапрыкина.

Ранее в четверг доллар подскочил на 68 копеек. Официальный курс этой валюты превысил 35 рублей. Это одна из самых высокий позиций почти за последние пять лет. На данный момент курс Центробанка составляет 35 рублей и 24 копейки.

Российские власти связывают ослабление рубля с макроэкономическими факторами, среди которых называлось и постепенное сворачивание программы экономического стимулирования со стороны США.

Вместе с тем эксперты считают, что происходит спекулятивное давление на рубль и прогнозируют продолжение падения российской валюты.

"Если ваши накопления находятся в рублях, то в ближайшие дни я бы не рекомендовал кидаться для перевода этих денег в валюту. Стоит подождать отскока коррекции, который неминуемо будет. Грубо говоря, если вам прямо сейчас деньги не нужны, лучше подождите, пока курс будет выгоднее для вас", - рассказал экономический обозреватель телеканала Денис Елаховский.

Напомним, что историческим максимумом для курса доллара считается показатель 2009 года - 36 рублей 42 копейки.