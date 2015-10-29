Официальный курс евро упал на два рубля

Фото: ТАСС/

Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу, 30 октября. Доллар подешевел на 1 рубль 14 копеек, до 64 рублей 16 копеек. Евро снизился на 2 рубля – до 70 рублей 14 копеек, сообщается на сайте регулятора.

Напомним, накануне европейская и американская валюты подорожали почти на два рубля.

26 октября доллар и евро также выросли в цене – на 52 и 22 копейки соответственно.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшее время курс рубля будет очень нестабильным. Он призвал россиян готовиться к колебаниям валютного курса.