Новости

Новости

29 октября 2015, 13:48

Экономика

Официальный курс евро упал на два рубля

Фото: ТАСС/

Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу, 30 октября. Доллар подешевел на 1 рубль 14 копеек, до 64 рублей 16 копеек. Евро снизился на 2 рубля – до 70 рублей 14 копеек, сообщается на сайте регулятора.

Напомним, накануне европейская и американская валюты подорожали почти на два рубля.

26 октября доллар и евро также выросли в цене – на 52 и 22 копейки соответственно.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшее время курс рубля будет очень нестабильным. Он призвал россиян готовиться к колебаниям валютного курса.

