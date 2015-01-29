Евро и доллар подорожали почти на полтора рубля

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Центробанк установил официальный курс доллара на пятницу, 30 января, на уровне 68,73 рублей, что на 1,57 рубль выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1,3 рубля. Теперь он стоит 77 рублей 56 копеек, сообщается на сайте регулятора.

В четверг официальный курс валют, установленный Центробанком, следующий: 1 евро стоит 76 рублей 26 копеек, 1 доллар - 67 рублей 15 копеек.

В связи с ростом курса доллара и евро в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, запрещающий выдачу валютных кредитов гражданам России.

Депутаты всерьез озаботились благосостоянием россиян, берущих кредиты в иностранной валюте. Отметим, что большинство заемщиков в настоящее время испытывает серьезные трудности с погашением долга.

Законопроект касается только физических лиц - коммерческим организациям по-прежнему можно будет брать кредиты в иностранной валюте.

Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого регулятор поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.