Официальный курс доллара вырос до 52 рублей, евро – почти до 57 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Официальный курс доллара на 29 апреля поднялся выше 52 рублей, сообщается на сайте Центробанка.
Американская валюта подорожала на 83 копейки – с 51,46 до 52,3 рубля. Евро подорожал на рубль – с 55,87 до 56,9 рубля.
Неделю назад иностранные валюты также показывали рост, но ближе к выходным они подешевели.
Министр финансов России Антон Силуанов, выступая в пятницу на лекции в Санкт-Петербурге, отметил, что российский рубль, курс которого к доллару с февраля по апрель вырос почти на 30 процентов, укрепился слишком сильно.
Ссылки по теме
- ЦБ понизил курс доллара на 1,35 рубля, евро упал на 47 копеек
- Официальный курс евро снизился на 2,5 рубля, доллар – на 2 рубля
"Произошло то, что и следовало ожидать: стабилизировался объем золотовалютных резервов, рубль сначала был стабильный, а сейчас начал укрепляться. Укрепился, мы считаем, даже чересчур, слишком много", – сказал чиновник.
А первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Форуме финансовой стабильности заявила, что укрепление рубля из-за роста цен на нефть закончилось.
Сайты по теме