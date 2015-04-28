Официальный курс доллара вырос до 52 рублей, евро – почти до 57 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на 29 апреля поднялся выше 52 рублей, сообщается на сайте Центробанка.

Американская валюта подорожала на 83 копейки – с 51,46 до 52,3 рубля. Евро подорожал на рубль – с 55,87 до 56,9 рубля.

Неделю назад иностранные валюты также показывали рост, но ближе к выходным они подешевели.

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая в пятницу на лекции в Санкт-Петербурге, отметил, что российский рубль, курс которого к доллару с февраля по апрель вырос почти на 30 процентов, укрепился слишком сильно.

Стоит ли ограничить хождение доллара в России?

"Произошло то, что и следовало ожидать: стабилизировался объем золотовалютных резервов, рубль сначала был стабильный, а сейчас начал укрепляться. Укрепился, мы считаем, даже чересчур, слишком много", – сказал чиновник.

А первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Форуме финансовой стабильности заявила, что укрепление рубля из-за роста цен на нефть закончилось.