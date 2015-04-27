Курс доллара поднялся выше 51 рубля, евро – выше 55 рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Официальные курсы доллара и евро выросли более чем на рубль, сообщается на сайте Центробанка.

Курс доллара на 28 апреля вырос на 1,21 рубля – с 50,24 до 51,46 рубля. Евро подорожал на 1,21 рубля – с 54,65 до 55,87 рубля.

Неделю назад иностранные валюты также показывали рост, но ближе к выходным они подешевели.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в пятницу на лекции в Санкт-Петербурге, отметил, что российский рубль, курс которого к доллару с февраля по апрель вырос почти на 30 процентов, укрепился слишком сильно.

"Произошло то, что и следовало ожидать: стабилизировался объем золотовалютных резервов, рубль сначала был стабильный, а сейчас начал укрепляться. Укрепился, мы считаем, даже чересчур, слишком много", – сказал чиновник.

А первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Форуме финансовой стабильности заявила, что укрепление рубля из-за роста цен на нефть закончилось.