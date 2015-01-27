Доллар и евро выросли более чем на два рубля

Центробанк установил официальный курс доллара на среду, 28 января, на уровне 67,8 рублей. Американская валюта прибавила 2,2 рубля. Евро также подорожал на 2,7 рубля - до 76,2 рублей, сообщается на сайте ЦБ.

Накануне американская и европейская валюты также выросли почти на два рубля.

Напомним, в пятницу доллар и евро, напротив, подешевели на 2 и 4 рубля соответственно.

Ранее первый замглавы ЦБ Ксения Юдаева отмечала, что регулятор рассчитывает на стабилизацию стоимости нефти и курса рубля и не ожидает дальнейшего "драматического изменения котировок".

"Понятно, что основное снижение все-таки произошло, и то же самое, видимо, касается нашего валютного курса. Основная динамика уже пройдена и в ближайшее время будет происходить стабилизация в первом - начале второго квартала, потом движение к более равновесному уровню", - отметила она.

С начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса.

В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого регулятор поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря, когда официальный курс доллара превысил 67 рублей 78 копеек, а евро - 84 рубля 58 копеек.