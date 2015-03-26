Доллар в ходе торгов упал до 56 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал до 56 рублей, евро – ниже 62 рублей, сообщается на сайте торговой площадки.

Максимальная стоимость доллара составила 56,83 рубля, минимальная – 56,03 рубля. Стоимость евро составила 62,37 и 61,65 рубля соответственно.

Отметим, что официальный курс ЦБ на 26 марта составляет 57,38 рубля за доллар и 62,76 рубля за евро. Курс на 27 марта Центробанк установит около 14.00.

Отметим, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля. За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14%.

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.