Доллар и евро подешевели до рекордных значений с начала января

Курс доллара снизился до 60 рублей

Центробанк России рекордно укрепил рубль. Доллар упал до минимума с начала января, а евро поставил рекорд этого года, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Официальный курс доллара на 27 февраля составит 60 рублей 71 копейку за доллар. Это примерно соответствует значениям от 8 января, когда американская валюта преодолела отметку в 60 рублей. Правда, тогда доллар наоборот дорожал.

За евро дают 68 рублей 97 копеек. Это абсолютный минимум года, в 2015 году европейская валюта ни разу не опускалась ниже 69 рублей.

Впрочем, в ходе торгов на Московской валютной бирже доллар и евро продолжают дешеветь. Доллар уже штурмовал отметку в 60 рублей, евро упал до 68 рублей 40 копеек.

Укрепление рубля связано с повышением цен на нефть. Brent на лондонской бирже торгуется по 62,12 доллара за баррель (еще накануне было 58 долларов), что незамедлительно сказалось на росте курса валют стран - экспортеров нефти.

Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса рубля.