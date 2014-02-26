Курс евро вырос на 31 копейку - до 49,18 рубля

Фото: ИТАР-ТАСС
Установленный Центробанком на четверг курс евро вырос на 31,69 копейки, до 49,1823 рубля.
Ссылки по теме
- Официальный курс евро вырос до 48,26 рубля
- Доллар, рубль или золото: в чем хранить нажитое непосильным трудом
Курс доллара поднялся на 22,03 копейки, до 35,7872 рубля.
Стоимость бивалютной корзины спустя неделю обновила исторический максимум и устремилась к отметке 42 рубля. К 12.56 по московскому времени цена корзины росла на 25 копеек и равнялась 41,98 рубля.
Повышение курса европейской валюты по отношению к российской началось в августе 2013 года, когда "европеец" впервые за четыре года вышел на рубеж в 44 рубля. С тех пор несмотря на принимаемые Центробанком меры по снижению курса евро он постоянно растет. Если в конце ноября за него давали 45 рублей, то спустя два месяца - уже 47 рублей.
Сайты по теме