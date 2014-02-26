Курс евро вырос на 31 копейку - до 49,18 рубля

Фото: ИТАР-ТАСС

Установленный Центробанком на четверг курс евро вырос на 31,69 копейки, до 49,1823 рубля.

Курс доллара поднялся на 22,03 копейки, до 35,7872 рубля.

Стоимость бивалютной корзины спустя неделю обновила исторический максимум и устремилась к отметке 42 рубля. К 12.56 по московскому времени цена корзины росла на 25 копеек и равнялась 41,98 рубля.

Повышение курса европейской валюты по отношению к российской началось в августе 2013 года, когда "европеец" впервые за четыре года вышел на рубеж в 44 рубля. С тех пор несмотря на принимаемые Центробанком меры по снижению курса евро он постоянно растет. Если в конце ноября за него давали 45 рублей, то спустя два месяца - уже 47 рублей.