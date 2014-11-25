Официальный курс евро на среду вырос до 55,87 рубля

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Официальные курсы евро и доллара на среду, 26 ноября, выросли. Американская валюта поднялась на 19 копеек (с 44,78 до 44,97 рубля), евро – на 34 копейки (с 55,53 до 55,87 рубля).

Бивалютная корзина прибавила 24 копейки – до 49,8 рубля. При этом начала дорожать нефть: она прибавила 0,54% и стоит теперь 80,05 доллара за баррель.

Иностранные валюты начали дешеветь 21 ноября, укрепление рубля продолжалось до 25 ноября. Евро на пике стоил 58,6 рубля, а доллар – 46,7 рубля.