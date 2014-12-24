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Официальный курс доллара на 25 декабря составил 54,49 рубля, евро 66,4 рубля, сообщается на сайте ЦБ. Европейская валюта подешевела на 35 копеек, американская - на 7 копеек.

Рубль начал резкое укрепление 18 декабря - доллар потерял 8 рублей 19 копеек, евро подешевел на 11 рублей 25 копеек.

Напомним, 11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

Кроме того, в ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Экономист и финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев заявил M24.ru, что высокая ключевая ставка Центрального Банка сдержит курс иностранной валюты. "Курс рубля во многом зависит от состояния экономики, а экономика в большей степени зависит от действий правительства, чем от ЦБ", - пояснил омбудсмен.

Ранее Центробанк пытался сбить курс валютными интервенциями - с 1 по 16 декабря регулятор продал свыше 10 миллиардов долларов для стабилизации курса. Однако эксперты считают, что это временные и весьма рискованные меры.