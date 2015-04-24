ЦБ понизил курс доллара на 1,35 рубля, евро упал на 47 копеек

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные и понедельник, снизился на 1,35 рубля, до 50,24 рубля, следует из данных регулятора.

Курс европейской валюты упал на 47 копеек - до 54,65 рубля.

Отметим, что накануне официальный курс доллара на пятницу упал на 2 рубля 5 копеек, евро снизился на 2 рубля 59 копеек.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в пятницу на лекции в Санкт-Петербурге, отметил, что ​российский рубль, курс которого к доллару с февраля по апрель вырос почти на 30%, укрепился слишком сильно,

"Произошло то, что и следовало ожидать: стабилизировался объем золотовалютных резервов, рубль сначала был стабильный, а сейчас начал укрепляться. Укрепился, мы считаем, даже чересчур, слишком много", - приводит слова Силуанова МИА "Россия сегодня".

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Форуме финансовой стабильности заявила, что укрепление рубля из-за роста цен на нефть закончилось.В то же время Дмитрий Медведев отметил, что кризис в России развивается не по самому жесткому сценарию, а экономическую ситуацию уже удалось стабилизировать.