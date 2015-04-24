Доллар приблизился к отметке 50 рублей, евро упал ниже 55 рублей

Фото: ТАСС/Аксинья Наумова

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже упал на 72 копейки до 50,06 рубля. Евро подешевел на 50 копеек и достиг 54,46 рубля, сообщает пресс-служба биржи.

При этом стоимость нефти марки Brent выросла на полпроцента, составив 65,18 доллара за баррель.

Между тем, как добавляет ТАСС, глава Минфина РФ Антон Силуанов считает укрепление рубля слишком "сильным". Такое мнение он высказал, выступая сегодня с лекцией перед студентами экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

"С начала года рубль значительно укрепился, и укрепился даже слишком сильно", - сказал министр. В целом, считает Силуанов, "идет процесс стабилизации финансов, а вслед пойдет и стабилизация экономики".

С начала февраля рубль укрепился к доллару на 29,5%, а к евро - на 35%. По его словам, резкий рост российский валюты превратил рубль из аутсайдера в одну из самых растущих валют мира первого квартала текущего года.

Напомним, официальный курс доллара на пятницу составил 51,6 рубля. Европейская валюта стоит 55 рубля 12 копеек.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Форуме финансовой стабильности заявила, что укрепление рубля из-за роста цен на нефть закончилось.В то же время Дмитрий Медведев отметил, что кризис в России развивается не по самому жесткому сценарию, а экономическую ситуацию уже удалось стабилизировать.