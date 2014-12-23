Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

23 декабря 2014, 13:35

Официальный курс доллара снизился на два рубля, евро - на 2,5 рубля

доллар евро курс валют

ЦБ снизил официальный курс доллара на 2 рубля, евро - на 2,5 рубля

Официальный курс доллара на 24 декабря снизился на два рубля – с 56,49 до 54,56 рубля, сообщается на сайте Центробанка.

Евро упал на 2,5 рубля – с 69,25 до 66,75 рубля.

Отметим, что в четверг, 18 декабря, рубль начал резкое укрепление - доллар потерял 8 рублей 19 копеек, евро подешевел на 11 рублей 25 копеек.

Кроме того, в ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов - до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Сайты по теме

Сюжет: Изменение курсов валют

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать