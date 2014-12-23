Официальный курс доллара снизился на два рубля, евро - на 2,5 рубля

ЦБ снизил официальный курс доллара на 2 рубля, евро - на 2,5 рубля

Официальный курс доллара на 24 декабря снизился на два рубля – с 56,49 до 54,56 рубля, сообщается на сайте Центробанка.

Евро упал на 2,5 рубля – с 69,25 до 66,75 рубля.

Отметим, что в четверг, 18 декабря, рубль начал резкое укрепление - доллар потерял 8 рублей 19 копеек, евро подешевел на 11 рублей 25 копеек.

Кроме того, в ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов - до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.