Курс евро упал на 50 копеек

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Курс евро, установленный Центробанком России на 24 июля, составил 46,87 рубля, сообщается на сайте ЦБ РФ. По сравнению с предыдущим значением европейская валюта подешевела на 50 копеек.

Также в ходе торгов упал и курс доллара. Стоимость американской валюты снизилась на 22 копейки - до 34,81 рубля.





Накануне курс евро понизился на 46 копеек, доллара - на 37 копеек. Укрепление рубля эксперты связывают с уменьшением геополитического давления после одобрения совбезом ООН резолюции по крушению малайзийского Boeing-777

Напомним, что, начиная с 17 июля, американская и европейская валюты дорожали. Так рынок отреагировал на расширение санкций в отношении России властями США, а также на авиакатастрофу на Украине.