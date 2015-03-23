Официальный курс доллара упал ниже 60 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

ЦБ понизил официальный курс доллара на вторник, 24 марта, до 59 рублей 44 копеек. А официальный курс евро вырос до 64 рублей 14 копеек, сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс доллара на сегодня, 23 марта, составляет 60 рублей 3 копейки, евро 64 рубля 5 копеек.

Добавим, что в ходе торгов на бирже доллар впервые с начала года опустился ниже 59 рублей – до 58,9 рубля.

С начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля. За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14%.

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.