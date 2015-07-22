Евро вырос до 62,39 рубля, доллар – до 57,02 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на четверг установился на уровне 57,02 рубля, сообщает пресс-служба Центробанка России. Таким образом, американская валюта прибавила 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Курс евро вырос на 63 копейки до 62,39 рубля.

Ранее m24.ru сообщало, что граждане России массово понесли свои сбережения в банки. По данным ЦБ, только за июль объем вкладов вырос на 500 миллиардов рублей. Всего россияне держат на счетах почти 20 триллионов рублей. Это больше, чем все доходы бюджета.

В то же время ставки по срочным депозитам сейчас постепенно снижаются и становятся менее выгодными. Это связано с тем, что инфляция стабильно уменьшается и экономика, как выяснилось, просела не так глубоко, как казалось еще полгода назад.

Объем вкладов в российских банках за июль вырос на 500 млрд рублей

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках страны сейчас почти 11 процентов, причем в январе она была больше 15 процентов.

Отметим также, что в последнее время рубль неуклонно снижается: за два месяца доллар подорожал почти на семь рублей. Минэкономразвития считает, что в этом году доллар будет стоить около 60 рублей. В 2016 году, по данным министерства, американская валюта будет стоить 56,8 рубля, в 2017 году – 54,5 рубля, в 2018 году – 53,2 рублей.

В то же время Центробанк постепенно снижает ключевую ставку (процент, под который регулятор выдает кредиты банкам). 30 января ее снизили с 17 до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов, 30 апреля – до 12,5 процента и 15 июня – до 11,5 процента годовых.

По данным экспертов, ключевая ставка влияет на кредиты и депозиты: чем выше процент от ЦБ, тем дороже заем и больше доход от вкладов.