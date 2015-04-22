Доллар упал на 31 копейку, евро прибавил 12 копеек

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Официальный курс доллара на четверг снижен на 31 копейку до 53,65 рубля. Европейская валюта выросла на 12 копеек до 57,72 рубля, сообщает ЦБ.

Сегодня, 22 апреля, доллар стоит 53,97 рубля, евро – 57,59 рубля.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Форуме финансовой стабильности заявила, что укрепление рубля из-за роста цен на нефть закончилось.

А накануне Дмитрий Медведев сказал, что кризис в России развивается не по самому жесткому сценарию, а экономическую ситуацию уже удалось стабилизировать.

Премьер-министр отметил, что уровень цен, безработица, банковская система и промышленность могли бы находиться в более тяжелом состоянии. Медеведев заявил, что валютный рынок успокоился и экономика уже адаптируется к плавающему курсу рубля.

"У нас по-прежнему невысокий уровень государственного долга. Дефицит федерального бюджета, хотя и несколько увеличился, по итогам этого года останется на экономически безопасном уровне. Безработица остается в пределах разумных показателей, она низкая применительно к сопоставимым условиям в других странах", – сообщил премьер.

Премьер–министр также отметил, что в 2015 году потери от санкций могут вырасти в несколько раз. По итогам года они могут составить около 4,8 процентов ВВП - порядка 75 миллиардов евро. Россия впервые сталкивается с подобными вызовами, добавил он.