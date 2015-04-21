Курс доллара на бирже превысил отметку в 54 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс доллара на Московской бирже превысил 54 рубля, составив 54,07 рубля. Евро также в начале торгов превысил 58 рублей, однако сейчас опустился до 57 рублей 73 копеек. Между тем доллар и евро достигли этих круглых отметок впервые с 8 апреля.

Отметим, что официальные курсы доллара и евро, установленные Центробанком на 21 апреля, выросли на рубль по сравнению с предыдущими значениями. Доллар расчетами на сегодня стоит 51,52 рубля, а евро – 55,54 рубля.

Падение рубля эксперты объясняют действиями ЦБ. Ранее регулятор принял решение удвоить ставки по валютному РЕПО (купля/продажа ценной бумаги с обязательством обратной покупки/продажи через определенный срок по заранее определенной цене).

Напомним, с середины марта рубль стремительно отыгрывал позиции после продолжительного падения. Укрепление стало возможно и за счет стабилизации цен на нефть.

При этом в Центробанке считают стремительное укрепление рубля происками валютных спекулянтов (равно как и резкое падение отечественной валюты в ноябре и декабре прошлого года).