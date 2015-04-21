Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля 2015, 11:15

Экономика

Курс доллара на бирже превысил отметку в 54 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс доллара на Московской бирже превысил 54 рубля, составив 54,07 рубля. Евро также в начале торгов превысил 58 рублей, однако сейчас опустился до 57 рублей 73 копеек. Между тем доллар и евро достигли этих круглых отметок впервые с 8 апреля.

Отметим, что официальные курсы доллара и евро, установленные Центробанком на 21 апреля, выросли на рубль по сравнению с предыдущими значениями. Доллар расчетами на сегодня стоит 51,52 рубля, а евро – 55,54 рубля.

Падение рубля эксперты объясняют действиями ЦБ. Ранее регулятор принял решение удвоить ставки по валютному РЕПО (купля/продажа ценной бумаги с обязательством обратной покупки/продажи через определенный срок по заранее определенной цене).

Ссылки по теме


Напомним, с середины марта рубль стремительно отыгрывал позиции после продолжительного падения. Укрепление стало возможно и за счет стабилизации цен на нефть.

При этом в Центробанке считают стремительное укрепление рубля происками валютных спекулянтов (равно как и резкое падение отечественной валюты в ноябре и декабре прошлого года).

Сайты по теме


Сюжет: Изменение курсов валют
доллар евро Московская биржа курсы валют

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика