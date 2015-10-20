ЦБ повысил официальный курс доллара на 72 копейки, евро - на 75 копеек

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 21 октября, вырос на 72,01 копейки и составил 62,16 рубля, следует из данных ЦБ РФ.

Европейская валюта выросла на 74,94 копейки - до 70,52 рубля.

Добавим, что сегодня нефть марки Brent поднялась в цене до 48,78 долларов за баррель, нефть WTI - до 46,12 долларов после резкого падения.

Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что Россия выберется из кризиса к весне 2016 года. По его словам, за первые три квартала ВВП России упал на 3,8 процента по сравнению с прошлым годом. А четвертый квартал будет примерно на таком же уровне, и по итогам года будет 3,8–3,9 процента спада.