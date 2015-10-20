Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября 2015, 14:28

Экономика

ЦБ повысил официальный курс доллара на 72 копейки, евро - на 75 копеек

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 21 октября, вырос на 72,01 копейки и составил 62,16 рубля, следует из данных ЦБ РФ.

Европейская валюта выросла на 74,94 копейки - до 70,52 рубля.

Добавим, что сегодня нефть марки Brent поднялась в цене до 48,78 долларов за баррель, нефть WTI - до 46,12 долларов после резкого падения.

Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что Россия выберется из кризиса к весне 2016 года. По его словам, за первые три квартала ВВП России упал на 3,8 процента по сравнению с прошлым годом. А четвертый квартал будет примерно на таком же уровне, и по итогам года будет 3,8–3,9 процента спада.

Сюжет: Изменение курсов валют
доллар евро курсы валют

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика