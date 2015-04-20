Официальные курсы доллара и евро выросли на рубль

Фото: ТАСС/Илья Питалев
Курсы доллара и евро, установленные Центробанком на 21 апреля, выросли на рубль, сообщается на сайте регулятора.
Доллар стоит 51,52 рубля (было – 50,52 рубля), а евро – 55,54 рубля (было – 54,51 рубля).
Падение рубля эксперты объясняют действиями ЦБ. Ранее регулятор принял решение удвоить ставки по валютному РЕПО (купля/продажа ценной бумаги с обязательством обратной покупки/продажи через определенный срок по заранее определенной цене).
Ссылки по теме
- Путин: коррекция курса рубля была неизбежной
- Цены на компьютеры и телевизоры снизились из-за укрепления курса рубля
Напомним, с середины марта рубль стремительно отыгрывал позиции после продолжительного падения. Укрепление стало возможно и за счет стабилизации цен на нефть.
Отметим, что в Центробанке считают стремительное укрепление рубля происками валютных спекулянтов (равно как и резкое падение отечественной валюты в ноябре и декабре прошлого года).
Сайты по теме