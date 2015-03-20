Курс доллара вновь превысил 60 рублей, евро опустился до 64 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на выходные дни вырос на 20 копеек – до 60 рублей 3 копеек. Евро подешевел на 9 копеек – до 64 рублей 5 копеек, сообщается на сайте Центробанка.

19 марта курс доллара упал ниже 60 рублей – до 59 рублей 83 копеек, а курс евро понизился до 64 рублей 14 копеек. В ходе утренних торгов на Московской валютной бирже стоимость евро опустилась ниже 64 рублей впервые с конца декабря прошлого года.

Отметим, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля. За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14%.

По мнению, экономического обозревателя телеканала "Москва 24" Дениса Елаховского, эта мера может способствовать ослаблению рубля.

"Мы очень сильно зависим от цены на нефть. Минус один пункт из ключевой ставки может нанести удар по рублю", – сказал он в эфире радиостанции "Москва FM".

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.