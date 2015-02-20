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20 февраля, 13:59

Центробанк понизил курсы доллара и евро на выходные

доллар евро курсы валют валюта

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Центробанк установил официальный курс доллара на выходные на уровне 61,72 рублей, что на 41 копейку ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро упал на 91 копейку. Теперь он стоит 70 рублей 3 копейки, сообщается на сайте регулятора.

В пятницу, 20 февраля, официальный курс валют следующий: 1 евро стоит 70 рублей 94 копейки, 1 доллар – 62 рубля 13 копеек.

Ранее M24.ru сообщало, что Центробанк готов повысить коэффициенты риска для валютных ипотечных кредитов, чтобы сделать их "запретительными" для банков, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"ЦБ уже предпринял меры по дестимулированию банков выдавать валютную ипотеку. Сейчас банкам стало в 1,5 раза дороже с точки зрения капитала выдавать валютную ипотеку, чем рублевую. Мы этот коэффициент готовы повысить и дальше для того, чтобы практически валютная ипотека была запретительной", - сказала она.

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Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого регулятор поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

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Сюжет: Изменение курсов валют

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