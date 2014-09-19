Курс доллара снизился до 38,42 рубля

Фото: ИТАР-ТАСС

Курс доллара к рублю на Московской бирже в пятницу, 19 сентября, снизился на 6 копеек и составил 38,42 рубля, сообщает Центробанк России.

В то же время евро на фоне российской валюты вырос на 7 копеек до 49,60 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 6 копеек и достигла уровня 43,45 рубля.

Отметим, что курс доллара после продолжительного падения начал снова расти. 29 августа валюта перешагнула порог в 37 рублей, а 15 сентября – в 38 рублей. Отметим, что евро по отношению к рублю при этом превысил 50 рублей.