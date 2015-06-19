Курс доллара на выходные поднялся на 47 копеек, евро – на 27 копеек

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные, сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс доллара поднялся выше 53 рублей, евро – выше 60 рублей. Американская валюта подорожала на 47 копеек и стоит 53,80 рубля, европейская – на 27 копеек, до 60,91 рубля.

Ранее Центробанк объявил о снижении ключевой ставки с 12,5 до 11,5 процента.

"Вечер": В ближайшую неделю банки могут снизить проценты по вкладам

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам. Это решение было связано с укреплением рубля, ослаблением инфляционных рисков и значительным сокращением потребительского спроса.

По прогнозу Банка России, замедление роста цен будет происходить быстрее, чем ожидалось ранее. Годовая инфляция снизится до 7 процентов через год и до целевого уровня в 4 процента в 2017 году.

До этого ставки составлял 12,5 процента, причем в этом году регулятор уже трижды снижал ее: 30 января – с 17 процентов до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов и до нынешнего размера – 30 апреля.