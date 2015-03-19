Биржевой курс евро впервые с декабря упал ниже 64 рублей

Биржевой курс евро упал ниже 64 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже снизился на 64 копейки до 63,9 рубля. Таким образом европейская валюта опустилась ниже отметки 64 рубля впервые с конца декабря прошлого года. Между тем доллар вырос на 8 копеек до отметки 59,41 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Ранее M24.ru сообщало, что официальный курс доллара на четверг, 19 марта, составил 61,34 рубля. Евро опустился до 65,01 рубля.

Напомним, 6 марта биржевой курс доллара впервые с начала года опустился ниже отметки в 60 рублей, составив 59,65 рубля. Курс евро в тот же день также впервые с 26 декабря упал ниже 66 рублей – до 65,68 рубля.

При этом с начала января Центробанк потратил порядка 2,9 миллиардов долларов для стабилизации курса национальной валюты.

Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля.