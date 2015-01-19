Курс доллара упал до 64,97 рубля, евро - до 75,17 рубля

Центробанк установил курсы валют на 20 января

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 декабря, упал на 20 копеек и составил 64,97 рубля. Курс евро снизился на 69 копеек до 75,17 рубля, сообщает на сайте ЦБ.

Укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть. 19 января в ходе торгов на лондонской бирже стоимость барреля марки Brent поднималась выше 50 долларов. На 13.35 по московскому времени Brent торгуется около отметки 49,5 доллара за баррель.

Ранее первый замглавы ЦБ Ксения Юдаева в ходе Гайдаровского форума отмечала, что Центробанк рассчитывает на стабилизацию стоимости нефти и курса рубля и не ожидает дальнейшего "драматического изменения котировок".

"Понятно, что основное снижение все-таки произошло, и то же самое, видимо, касается нашего валютного курса. Основная динамика уже пройдена и в ближайшее время будет происходить стабилизация в первом - начале второго квартала, потом движение к более равновесному уровню", - сказал Юдаева.

Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года Центробанк поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого ЦБ поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.