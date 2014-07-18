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18 июля 2014, 15:35

За два дня евро подорожал почти на рубль

доллар евро курсы валют

Фото: ИТАР-ТАСС

Банк России установил курс евро на 19 июля на уровне 47,5505 рубля, говорится на сайте ЦБ. По сравнению с предыдущим днем европейская валюта подорожала на 48 копеек, а за два дня - на 92 копейки.

Официальный курс доллара на субботу составит 35,1627 рубля, это на 36 копеек выше, чем днем ранее. В общем сложности курс американской валюты за последние два дня увеличился на 78 копеек.

На валютных торгах Московской биржи 18 июля курсы основных мировых валют падают. К 13.55 доллар подешевел на 11 копеек до 35,0720 рубля, а евро – почти на 16 копеек до 47,4420 рубля. Накануне курс евро поднялся более чем на рубль до 47,55 рубля, а доллар – на 83 копейки до 35,22 рубля.

Такое резкое ослабление рубля связано с расширением санкций в отношении России властями США, а также крушением самолета Malaysia Airlines над Украиной

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