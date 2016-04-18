Официальный курс евро вырос почти на три рубля

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Официальный курс евро на вторник вырос на 2 рубля 79 копеек и составил 77,13 рубля, сообщает пресс-служба ЦБ. Курс доллара увеличился на 2 рубля 23 копейки – до 68,27 рубля.

Между тем в ходе торгов на Московской валютной бирже рубль незначительно укрепляется. По состоянию на 14:35 мск доллар стоит 67,76 рубля, евро – 76,62 рубля.

Стоимость "черного золота" снижается на фоне на безрезультатного завершения переговоров нефтедобывающих стран в Дохе. Баррель нефти марки Brent торгуется на уровне 41,62 доллара.