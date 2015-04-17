Официальный курс доллара снова выше 50 рублей, евро поднялся почти на два рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк установил официальный курс доллара на уровне выше 50 рублей – с 49,67 до 50, 52 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Евро поднялся почти на два рубля – с 52,9 до 54,5 рубля.

Падение рубля можно объяснить действиями ЦБ – ранее регулятор принял решение удвоить ставки по валютному РЕПО (купля/продажа ценной бумаги с обязательством обратной покупки/продажи через определенный срок по заранее определенной цене), но эта мера подействовала только сейчас.

Напомним, с середины марта рубль стремительно отыгрывал позиции после продолжительного падения. Укрепление стало возможно в том числе и за счет стабилизации цен на нефть.

Отметим, что в Центробанке считают стремительное укрепление рубля происками валютных спекулянтов (равно как и резкое падение отечественной валюты в ноябре и декабре прошлого года).