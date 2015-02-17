Официальный курс евро упал по отношению к рублю, а доллара - поднялся

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Официальный курс доллара на среду, 18 февраля, Центробанк установил на уровне 62 рублей 83 копеек, что на 17 копеек выше предыдущего показателя. А вот официальный курс евро упал на 22 копейки. Теперь он стоит 71 рубль 32 копейки, сообщает пресс-служба регулятора.

Отметим, во вторник доллар и евро резко упали по отношению к рублю. Падение валюты составило более двух рублей.

Ранее M24.ru сообщало, что Центробанк в марте может рассмотреть возможность изменения ключевой ставки. За ее снижение выступает Минэкономразвития, заявлял глава ведомства Алексей Улюкаев.

При этом он положительно оценил недавнее решение регулятора о снижении ключевой ставки до 15 процентов.

Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. 30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 15%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.