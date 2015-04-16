Официальный курс доллара упал ниже 50 рублей, евро – ниже 53 рублей

Центробанк установил курс доллара на 17 апреля ниже отметки 50 рублей

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на пятницу, упал на 82 корпейки, до 49,67 рубля. Курс евро снизился на 75 копеек и составил 52,90 рубля.

Укрепление рубля происходит на фоне дорожающей нефти. Так, сейчас цена на нефть марки Brent торгуется на уровне 63 долларов за баррель.

Напомним, начиная с середины марта рубль стремительно отыгрывал позиции. За это время доллар по отношению к российской валюте упал почти на 16 процентов. Укрепление стало возможно в том числе и за счет стабилизации цен на нефть.

Отметим, что в Центробанке считают стремительное укрепление рубля происками валютных спекулянтов (равно как и резкое падение отечественной валюты в ноябре и декабре прошлого года).

В связи с этим регулятор принял решение удвоить ставки по валютному РЕПО. Однако эта мера пока не возымела действия – рубль продолжает дорожать.