Официальный курс доллара упал ниже 50 рублей, евро – ниже 53 рублей

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на пятницу, упал на 82 корпейки, до 49,67 рубля. Курс евро снизился на 75 копеек и составил 52,90 рубля.
Укрепление рубля происходит на фоне дорожающей нефти. Так, сейчас цена на нефть марки Brent торгуется на уровне 63 долларов за баррель.
Напомним, начиная с середины марта рубль стремительно отыгрывал позиции. За это время доллар по отношению к российской валюте упал почти на 16 процентов. Укрепление стало возможно в том числе и за счет стабилизации цен на нефть.
Отметим, что в Центробанке считают стремительное укрепление рубля происками валютных спекулянтов (равно как и резкое падение отечественной валюты в ноябре и декабре прошлого года).
В связи с этим регулятор принял решение удвоить ставки по валютному РЕПО. Однако эта мера пока не возымела действия – рубль продолжает дорожать.
Сайты по теме