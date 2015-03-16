Официальные курсы евро и доллара выросли на 44 и 83 копейки

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на вторник, 17 марта, вырос на 44 копейки до 65,50 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара поднялся на 83 копейки. Тепрь он стоит 62 рубля 14 копеек.

Напомним, в пятницу, 6 марта, биржевой курс доллара впервые с начала года опустился ниже отметки в 60 рублей, составив 59,65 рубля. Курс евро в тот же день также впервые с 26 декабря упал ниже 66 рублей - до 65,68 рубля.

С начала января Центробанк потратил порядка 2,9 миллиардов долларов для стабилизации курса национальной валюты.

Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67 рублей 78 копеек, а евро – 84 рубля 58 копеек.