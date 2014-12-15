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15 декабря 2014, 14:59

Официальный курс евро вырос до 72,66 рубля

доллар Центробанк евро Эльвира Набиуллина курсы валют

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро на 16 декабря. Европейская валюта подорожала на 2,1 рубля - до 72,66 рубля, американская прибавила в цене 1,45 рубля - до 58,34 рубля, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Для ограничения темпов падения рубля ЦБ с начала декабря провел валютные интервенции на сумму 5,958 миллиарда долларов США.

Валютные интервенции - это купля-продажа Центральным банком иностранной валюты для воздействия на курс национальной валюты. При снижении курса рубля, регулятор выбрасывает на рынок иностранную валюту, чтобы не позволять ей расти слишком быстро.

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Несмотря на отмену валютного коридора, Банк России оставил за собой право выходить на рынок с валютными интервенциями, если курс рубля резко падает. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, на эти цели могут направить порядка 85 миллиардов долларов при реализации стрессового сценария в экономике. Впрочем. Набиуллина считает, что с учетом ожидаемого повышения цен на нефть в 2015 году рубль должен существенно укрепиться.

Напомним, с начала 2014 года доллар и евро подорожали более чем на 20 рублей. Падение курса национальной валюты эксперты связывают с понижением цен на нефть, а также последствиями экономических санкций, объявленных России США и Евросоюзом из-за событий на Украине.

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