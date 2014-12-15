Официальный курс евро вырос до 72,66 рубля

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Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро на 16 декабря. Европейская валюта подорожала на 2,1 рубля - до 72,66 рубля, американская прибавила в цене 1,45 рубля - до 58,34 рубля, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Для ограничения темпов падения рубля ЦБ с начала декабря провел валютные интервенции на сумму 5,958 миллиарда долларов США.

Валютные интервенции - это купля-продажа Центральным банком иностранной валюты для воздействия на курс национальной валюты. При снижении курса рубля, регулятор выбрасывает на рынок иностранную валюту, чтобы не позволять ей расти слишком быстро.

Несмотря на отмену валютного коридора, Банк России оставил за собой право выходить на рынок с валютными интервенциями, если курс рубля резко падает. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, на эти цели могут направить порядка 85 миллиардов долларов при реализации стрессового сценария в экономике. Впрочем. Набиуллина считает, что с учетом ожидаемого повышения цен на нефть в 2015 году рубль должен существенно укрепиться.

Напомним, с начала 2014 года доллар и евро подорожали более чем на 20 рублей. Падение курса национальной валюты эксперты связывают с понижением цен на нефть, а также последствиями экономических санкций, объявленных России США и Евросоюзом из-за событий на Украине.