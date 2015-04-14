Форма поиска по сайту

14 апреля 2015, 13:08

Экономика

Курс доллара упал ниже 52 рублей, евро – ниже 55 рублей

Фот: ТАСС/

Официальный курс доллара на 15 апреля снизился до 51,97 рубля, евро до 54,8 рубля, сообщается на сайте Центробанка.

Официальный курс доллара на сегодня составляет 52,42 рубля, евро – 55,52 рубля.

Напомним, что начиная с середины марта рубль стремительно отыгрывал позиции. За это время доллар по отношению к российской валюте упал почти на 16 процентов.

Аналитики называют несколько причин. Во-первых, участники финансового рынка поняли, что усиления санкций в ближайшее время не будет.

Не оправдались и пессимистичные ожидания в отношении ВВП – ему пророчили падение на 10 процентов, сейчас говорят всего о трех. Выплатила Россия и валютные кредиты. И, наконец, фиксация цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель.

доллар евро курсы валют

